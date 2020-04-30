Rishi Kapoor kimdir? Rishi Kapoor neden öldü?

RİSHİ KAPOOR'UN BABASI RAJ KAPOOR KİMDİR?



14 Aralık 1924 tarihinde doğan Raj Kapoor, babası tanınmış sinema ve tiyatro sanatçısı Prithviraj Kapoor'un ve annesi Rama Kapoor'un dört çocuğunun en büyüğüdür. Bugün Pakistan sınırları içerisinde olan Peşaver şehrinin Punjab kasabasından göç etmiş bir ailedir. 1929 tarihinde Bombay'a taşınmıştır. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Okulu Bombay'da okudu. Bollywood un en gözde sanatçılarındandır.



Türkiye'de özellikle1951yılında çevrilen "Avare" filmiyle tanınmıştır.



Raj Kapoor sinema kariyerine Kidar Sharma'nın yanında klaketçi olarak başladı. 1935'te Onbir yaşında ilk defa "İnquilab" filminde rol aldı. Raj Kapoor büyük çıkışını Kidar Sharma'nın filmi Neel Kemal (1947) başrolüyle gerçekleştirdi. 1948 yılında 24 yaşında kendi film stüdyosu "R.K. Films" i kurdu ve döneminin en genç film yönetmeni unvanını aldı. Yapımını, yönetimini ve başrolünü üstlendiği ilk filmi "Aag" ı daha sonra birçok filmde beraber rol alacağı "Nargis" ile oynadı.

Barsaat (1949), Avara (1951), Shree 420 (1955), Chori Chori (1956), Jis Desh Men Ganga Behti Hai (1960) ve Sangam (1964) gibi yapımını yönetimini ya da başrolünü üstlendiği filmlerle gişe rekorları kırdı.

"Sangam" dan sonra Raj hırslarının arzularının üzerine giderek tamamlanması 6 yıldan fazla süren ve yayınlandıktan sonrada gişe başarısızlıkları yaşayan Mera Naam Joker (Benim adım Joker), filmi Kapoor'u finansal krize soktu. Bu başarısızlığa rağmen film daha sonları yanlış anlaşılan klasikler arasına girdi. Raj Kapoor bu filmi kendi filmleri içerisinde en iyisi olarak tanımlar.

1946 yılında Krişna Kapoor ile evlendi, ve Randhir Kapoor (D.1947), Rita Kapoor (d.1948, Rishi Kapoor (d.1952), Rima Kapoor (d.1956), Rajiv Kapoor (d.1962) adlarında 5 çocukları oldu.

Raj Kapoor usta oyunculuğunun yanında çok da iyi bir yönetmendi. Filmlerinde hint toplumunun belini büken sorunları ustaca sahnelemiş ve devrim niteliğinde yenilikler getirmiştir Hint Sinemasına. Onun zamanına kadar kadın oyuncuların beyaz perdede değil mayoyla görünmesi erkek oyuncularla çok yakın oynaması bile düşünülmezken, Avare filminde Nargis'i mayoyla göstermiş, yüzdürmüştür. Oyunculuğu ise başlı başına bir fenomendir. Mimikleri ve komik unsuru çok ustaca kullanması,hayranı olduğu Charlie Chaplin'i aratmayacak biçimde komik,düşündürücü ve güzel sahnelerle süslemiştir filmlerini. Kendisi de son derece mutevazı,sevimli ve aşırı duygusal bir yapıya sahip bir insan olan Raj Kapoor Sokaktaki yoksul adamı oynamış, onu her yönüyle sergilemiştir.Özel hayatında da lüksten, şatafattan daima kaçmış, o kadar tanınmış ,varlıklı ve sevilen bir aktör olmasına rağmen sürekli halkla içiçe yaşamıştır.