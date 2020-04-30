Rishi Kapoor kimdir? Rishi Kapoor neden öldü?

Hint dünyasında yeni bir yas yaşanıyor, birkaç gün önce ünlü yıldız Irrfan Khan'ın ölümünden sonra şimdi de Irrfan Khan hayatını kaybetti. 67 yaşında olan Rishi Kapoor birçok başarılı işe imza atmıştı. 2 yıldır kanser tedavisi gören Hintli ünlü aktör tedavi gördüğü hastenede ne yazak ki hayatını kaybetti. İnternet üzerinden merak edilerek araştırılan Rishi Kapoor'un hayatını sizler için derledik.
RİSHİ KAPOOR KİMDİR?
4 Eylül 1952 Mumbai doğumlu olan Rishi Kapoor, Hint sinemasındaki çalışmaları ile tanınan bir Hintli aktör, yönetmen ve yapımcıdır. Babası Raj Kapoor'un 1970 filmi Mera Naam Joker'de çocuk sanatçı olarak ilk rolüyle Ulusal Film Ödülü'nü aldı.Kapoor'un ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı. Usta oyuncunun oğlu Ranbir Kapoor da babası ve dedesi gibi Bollywood'da oyuncu.İlk kez babası Raj Kapoor'un 1970'de yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Mera Naam Joker filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kapoor, bu filmdeki performansıyla En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü almıştı. Kapoor, 1973'te ilk defa başrol oynadığı Bobby filmiyle büyük bir sıçrama yapmıştı. Oyuncu, 1980 ve 90'larda çok sayıda filmde rol almış, Khel Khel Mein, Karz ve Chandni gibi filmleri gişe rekorları kırmıştı.2000'li yıllarda destekleyici rollere geçti. O zamandan bu yana Yeh Hai Jalwa (2002), Hum Tum (2004), Fanaa (2006), Namastey London (2007), Love Aaj Kal (2009) ve Patiala House (2010) gibi filmlerde yer aldı . Ayrıca İngiliz Filmleri Don't Stop Dreaming (2007) ve Sambar Salsa (2008) filmlerinde de yer aldı.
RİSHİ KAPOOR'UN BABASI RAJ KAPOOR KİMDİR?
14 Aralık 1924 tarihinde doğan Raj Kapoor, babası tanınmış sinema ve tiyatro sanatçısı Prithviraj Kapoor'un ve annesi Rama Kapoor'un dört çocuğunun en büyüğüdür. Bugün Pakistan sınırları içerisinde olan Peşaver şehrinin Punjab kasabasından göç etmiş bir ailedir. 1929 tarihinde Bombay'a taşınmıştır. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Okulu Bombay'da okudu. Bollywood un en gözde sanatçılarındandır.
Türkiye'de özellikle1951yılında çevrilen "Avare" filmiyle tanınmıştır.
Raj Kapoor sinema kariyerine Kidar Sharma'nın yanında klaketçi olarak başladı. 1935'te Onbir yaşında ilk defa "İnquilab" filminde rol aldı. Raj Kapoor büyük çıkışını Kidar Sharma'nın filmi Neel Kemal (1947) başrolüyle gerçekleştirdi. 1948 yılında 24 yaşında kendi film stüdyosu "R.K. Films" i kurdu ve döneminin en genç film yönetmeni unvanını aldı. Yapımını, yönetimini ve başrolünü üstlendiği ilk filmi "Aag" ı daha sonra birçok filmde beraber rol alacağı "Nargis" ile oynadı.
Barsaat (1949), Avara (1951), Shree 420 (1955), Chori Chori (1956), Jis Desh Men Ganga Behti Hai (1960) ve Sangam (1964) gibi yapımını yönetimini ya da başrolünü üstlendiği filmlerle gişe rekorları kırdı.
"Sangam" dan sonra Raj hırslarının arzularının üzerine giderek tamamlanması 6 yıldan fazla süren ve yayınlandıktan sonrada gişe başarısızlıkları yaşayan Mera Naam Joker (Benim adım Joker), filmi Kapoor'u finansal krize soktu. Bu başarısızlığa rağmen film daha sonları yanlış anlaşılan klasikler arasına girdi. Raj Kapoor bu filmi kendi filmleri içerisinde en iyisi olarak tanımlar.
1946 yılında Krişna Kapoor ile evlendi, ve Randhir Kapoor (D.1947), Rita Kapoor (d.1948, Rishi Kapoor (d.1952), Rima Kapoor (d.1956), Rajiv Kapoor (d.1962) adlarında 5 çocukları oldu.
Raj Kapoor usta oyunculuğunun yanında çok da iyi bir yönetmendi. Filmlerinde hint toplumunun belini büken sorunları ustaca sahnelemiş ve devrim niteliğinde yenilikler getirmiştir Hint Sinemasına. Onun zamanına kadar kadın oyuncuların beyaz perdede değil mayoyla görünmesi erkek oyuncularla çok yakın oynaması bile düşünülmezken, Avare filminde Nargis'i mayoyla göstermiş, yüzdürmüştür. Oyunculuğu ise başlı başına bir fenomendir. Mimikleri ve komik unsuru çok ustaca kullanması,hayranı olduğu Charlie Chaplin'i aratmayacak biçimde komik,düşündürücü ve güzel sahnelerle süslemiştir filmlerini. Kendisi de son derece mutevazı,sevimli ve aşırı duygusal bir yapıya sahip bir insan olan Raj Kapoor Sokaktaki yoksul adamı oynamış, onu her yönüyle sergilemiştir.Özel hayatında da lüksten, şatafattan daima kaçmış, o kadar tanınmış ,varlıklı ve sevilen bir aktör olmasına rağmen sürekli halkla içiçe yaşamıştır.
1948'de, Hint sinemasının o zamanki en güzel kadın artisti Nargis'le,birlikte çevirdikleri filmlerin dışında da başlayan aşk öyküsü 1956'ya kadar devam etmiş, ikili birbirlerini çok sevmelerine rağmen, çocuklarının babasız büyümemesi için aktör sevgisinden fedakarlık ederek karısından ayrılmamış ve Nargis 1957'de,sonradan ödül aldığı filmi Mother Indıa'yı çevirirken tanıştığı Aktör Sunil Dutt'la evlenerek bu hüzünlü aşk öyküsüne son vermiştir. Fakat Raj Kapoor, sevdiği kadını hiç unutamamış,onun evlenmesinden sonra uzun süren ağır bir bunalıma girmiş, zorlukla kendini toparlamış ve onun hatırasını daima kalbinde yaşatarak ölüme dek sürecek bir iç yalnızlığına gömülmüş, kendini bırakmış ve şişmanlamıştır.
Hint Sinemasının bugünkü tanınmışlığına ve Endüstrisine en büyük katkıyı yapmış bu usta ,duygu dolu,yetenekli ve çok değerli oyuncunun ölümünden sonra büyük oğlu Randhir Kapoor ve küçük oğlu Rajiv Kapoor çizgisini yürütmeye devam etmektedirler. Film Yapımcısı ve artık film çevirmeyen bir aktör olarak büyük oğlunun iki kızı da şu anda Hint sinemasının en güzel ve genç, en başarılı kadın oyuncularıdır. (Krishna Kapoor ve Karina Kapoor)
Raj Kapoor ömrünün son yıllarında astımdan çok sıkıntı çekti. 2 Haziran 1988 tarihinde 63 yaşında Hindistan Yeni Delhi'de astım yüzünden öldü.