SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 30 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı'na karşı mücadele sergilediler. Diğer yarışmacıların ve ekran başındaki izleyicilerin heyecanla izlediği karşılaşmada her iki takım da taktir edilecek performans sergiledi. Mücadelenin galibi 3-2 skorla Acun Ilıcalı ve İrem Kanan oldu. Acun Ilıcalı iki yarışmacıya sürpriz yaptı.

Ilcalı bu seferliğine özel Nisa ve Evrim'in ödülü alabileceğini söyledi. Fakat yarışmacılardan Evrim ödülü istemediğini söyledi ve ödülü reddetti. Evrim'in ödülü istememesi üzerine Nisa da ödülü istemedi. Evrim göz yaşlarına hakim olamadı.