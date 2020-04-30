Sindirella filmi konusu nedir? Sindirella oyuncuları kimdir? Bu akşam saat 21:00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Sindirella filmi, klasik bir masalı modern şekilde yorumluyor. Ülkemizde "Kül Kedisi" masalı olarak da bilinen Sindirella konusu nedir? Sindirella oyuncuları kimdir? Dünyada sayısız kez işlenen ünlü masalın Holywood yorumunda birbirinden yıldız isimler yer alıyor.
SİNDİRELLA FİLMİ KONUSU
Sindirella, üvey annesi ve kız kardeşi tarafından dışlanan genç bir kızın bir yabancı ile karşılaştıktan sonra değişen yaşamının hikayesini anlatıyor. Ella'nın tüccar babası, annesinin trajik ölümü üzerine başka bir kadınla evlenir. Çok sevdiği babasına destek olmak için Ella yeni üvey annesi Tremaine'i ve üvey kız kardeşleri Anastasia ve Drizella'yı kabul eder.
Fakat Ella'nın babası da aniden ölünce, genç kız bu zalim üvey anne ve kız kardeş ile baş başa kalacaktır. Kısa zaman içinde kendi evinde bu üç kadının hizmetçisi durumuna düşer. Umutsuzluğa kapışan genç kadının tek kurtuluşu, kentte düzenlenen ve tüm genç kızların katılacağı o balodur…
SİNDİREALLA OYUNCULARI KİMDİR?
Klasik Cinderella hikayesi bu modern uyarlamasında Cinderallayı Lily James oynarken, kadroda kendisine Cate Blanchett (Tremaine), Helena Bonham Carter (Koruyucu Peri), ve Richard Madden (Prens) eşlik ediyor.
Ölümcül Oyun, Jack Ryan: Gölge Ajan, Thor gibi filmleriyle hatırladığımız Kenneth Branagh'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu ise Aline Brosh McKenna ve Chris Weitz kaleme alıyor. Görüntü yönetmenliğini Haris Zambarloukos'un üstlendiği filmin müzikleri ise Cesur, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Thor, Macera Adası, Eragon, Ölüm Tohumları gibi filmlerinde müziklerine imza atan Patrick Doyle'a ait.
KÜLKEDİSİ MASALI NEDİR?
Külkedisi (Fransızca: Cendrillon, İngilizce: Cinderella, Almanca: Aschenbrödel ya da Aschenputtel , Rusça: Золушка -Zoluşka), ünlü bir Avrupa halk masalının baş kahramanı genç kızın adıdır. Masalda kıskanç üvey annesi ve üvey kız kardeşleri tarafından kötü davranılan bir genç kız (Külkedisi), ona yardım eden bir iyilik perisi, ve onunla evlenip Külkedisi'nin tüm hayatını değiştiren yakışıklı bir prens anlatılır. Dünyada sayısız kez işlenen bu öykünün sadece Avrupa'da 550'yi aşkın değişik biçimi anlatılır.
Bilinen en eski Külkedisi öyküsü, 9. yüzyıldan kalma bir Çin masalıdır. Avrupa Edebiyatı'nda ise Külkedisi'ni işleyen en tanınmış yapıtlardan biri Charles Perrault'un Contes de ma mère l'oye adlı kitabında yer alan Cendrillon'dur. Perrault'nun yapıtında yer alan bazı olay ve kişilere diğer masallarda rastlanmaz (Örneğin Külkedisi'nin vaftiz anne-babası) Külkedisi'ne yardım için gelen doğaüstü varlık çoğu zaman bir peri, kızın ölen annesi ya da Külkedisi'nin iyi davrandığı ve sevdiği hayvanlardan biridir. Yakışıklı prensin Külkedisi'ni cam ayakkabısından bulması da Perrault'nun masalından gelir. Diğer masallarda bunun yerine altın ayakkabı, gümüş ayakkabı ya da yüzük tasvir edilir.
Binbirgece masallarında da (11. yüzyıl) öykü ayakkabı yerine halhal kullanılarak anlatılmıştır. Ufak ayak yerine ince ayak bileği kullanılmıştır.