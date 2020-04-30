Survivor anlat bakalım kim kazandı? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de ödül heyecanı yaşanıyor. Perşembe akşamları yayınlanan Anlat Bakalım oyunu keyifle takip ediliyor. Bu akşam oynanacak anlat bakalımı kimin kazandığı araştırılmaya başlandı. İşte Survivor anlat bakalım kim kazandı? 30 Nisan Survivor anlat bakalımı hangi takım kazandı? Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.
SURVİVOR ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?
Yarışmanın sonucu belli olduğunda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da birseysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda büyük mücadele verdi. Büyük heyecana ve rekabete sahne olan sembol oyununda Berkan ve Ersin karşılaşmasının sonunda, erkeklerde sembolü kazanan takım Berkan oldu.
Survivor kadınlarda bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ve Aşkım karşlaşması heyecanlı anlara neden oldu. Sonucunun merakla beklendiği kadınlar sembol oyunu bu hafta Aşkım kazandı.
SURVIVOR KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.
ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.
ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.
Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.
VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.
Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.
SURVİVOR 11. HAFTA SMS SIRALAMASI
Survivor 11. hafta SMS sıralaması, oylamanın ardından belli oldu. Survivor gönüllüler ve ünlüler takımı SMS oylaması şöyle gelişti;
Gönüllüler takımı SMS sıralaması
1) BARIŞ
2) Cemal Can
3) Nisa
4) Evrim
5) Yasin
6) Berkan
7) Ardahan
8) Gizem
Ünlüler takımı SMS sıralaması
1) AYCAN
2) Mert
3) Elif
4) Sercan
5) Yunus Emre
6) Ersin
7) Aşkım
SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.