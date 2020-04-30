Haftanın her günü TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler geceye damgasını vurdu. Survivor'da Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik; Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan arasında bir voleybol maçı yapıldı. Maçı ilgiyle takip eden izleyiciler İrem Kanan'ın hayatı hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Peki, Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Survivor'un teknik ekibinde yer alan isimlerdendir. Acun Medya Prodüksiyon ekibi içerisinde olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı arasında voleybol maçında dikkat çeken anlar yaşandı.
İrem Kanan'ın tam adı Ahmet İrem Kanan'dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisi olarak bilinmektedir.
Uzun süredir Acun Medya bünyesinde görev alan Kanan'ın aynı zamanda Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu söyleniyor.
İrem Kanan'ın yaşı ve nereli olduğuna dair internette bir bilgi yer almıyor.
ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.
ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu.
Çekişmeli geçen oyunun sonunda ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Orman evi ödülünü böylece ünlüler takımı almış oldu.
VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da voleybol oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi. Ödülü açıklayan Ilıcalı, "Eğer biz kazanırsak, bizi tutanlar pilav, et, salata ve tatlı yiyecek. Karşı takım kazanırsa onları tutanlara ise karışık ızgara et, yoğurt, salata, içecek ve 3 çeşit tatlı veriyorum" dedi.
Acun Ilıcalı, İrem ve Nisa'dan oluşan Acun Medya takımı ile Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan oluşan takım arasındaki voleybol maçı büyüj heyecana sahne oldu. Voleybol maçını kazanan takım ise 3-2 skorla Acun Medya oldu.