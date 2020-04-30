Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmacıların hayatları da programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 24 yaşındaki genç yarışmacı DJ'lik yeteneğiyle dikkat çekmişti. Survivor Cemal Can ada dışında da DJ'lik yapıyor. İşte, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can hakkında merak edilen bilgiler!
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Survivor'da yarışan Cemal Can Canseven 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir.
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi rize, babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı.
Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
Survivor Cemal Can Canseven, Youtube ve sosyal medya üzerinden çektiği videolarla fenomen olan Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır.
SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada yarışmanın berabere bittiğini duyurdu. İki takımın da yemekleri paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini açıkladı.
SURVİVOR'DA HANGİ TAKIM EN İYİ YEMEĞİ YAPACAK?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'nin 29 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 61. yeni bölümünde sürpriz bir ödül oyunu oynanacak.
Survivor'da yarışmacılar MasterChef sınavı verecek. MasterChef Türkiye şefleri olan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu oyuna bağlanıp yarışmacıları yapacakları yemekler için yönlendirmeye çalışacak. Daha sonrasında yapılan yemekler Acun Ilıcalı, Esat Yontunç ve Survivor yapım ekibi tarafından değerlendirilecek. Jürinin kararı sonrasında ise kazanan takım yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuracak.
SURVİVOR TABLO YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Acun.com üzerinden oylama süreci devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'un yayınlanan son bölümünde, Ünlüler Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda Mert, Ersin ve Sercan arasında yaşanan tartışma son bölüme damga vurdu. Berkan ve Sercan arasında akabinde gelişen antipatik polemiği ise gerginliğe neden oldu.
Rekabetin devam ettiği gecede Survivor iletişim oyununu gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı.
Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı oldu.
Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Aycan Yanaç ve Mert Öcal en çok oyu aldı.
Survivor'da yapılan konseyde Yunus Emre ve Gizem eleme adayı olmuştu.
Eleme gecesinin yaşandığı Survivor'da Aycan eleme adayı olarak Ersin'in; Mert Sercan'ın; Cemal Can Yasin'in; Barış ise Ardahan'ın ismini söyledi.
Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı konseyde alınan karar doğrultusunda, Survivor'dan elenen isim Gizem Birdal oldu. Gizem elenmesinin ardından konseyde gözyaşlarına boğuldu.
SURVİVOR 11. HAFTA SMS SIRALAMASI
Survivor 11. hafta SMS sıralaması, oylamanın ardından belli oldu. Survivor gönüllüler ve ünlüler takımı SMS oylaması şöyle gelişti;
Gönüllüler takımı SMS sıralaması
1) BARIŞ
2) Cemal Can
3) Nisa
4) Evrim
5) Yasin
6) Berkan
7) Ardahan
8) Gizem
Ünlüler takımı SMS sıralaması
1) AYCAN
2) Mert
3) Elif
4) Sercan
5) Yunus Emre
6) Ersin
7) Aşkım