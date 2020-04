Survivor Cemal Can kimdir? 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması TV 8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmacıların hayatları da programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Survivor Cemal Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 24 yaşındaki genç yarışmacı DJ'lik yeteneğiyle dikkat çekmişti. Survivor Cemal Can ada dışında da DJ'lik yapıyor. İşte, Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Cemal Can hakkında merak edilen bilgiler!