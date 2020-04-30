Siz hiç gördünüz mü Kardashian gibi ülkesini savunan paylaşımlar yapan bir Türk TV yıldızı?

ABD'li Kim Kardashian, Instagram hesabından sözde "Ermeni Soykırımı" iddiaları hakkında skandal paylaşımlarda bulundu. Kardashian 'Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları öldürdü.' iftirasını attı.

Köklerinin anadoluya dayandığı bilinen Ermeni asıllı ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian skandal paylaşımlara imza attı. Osmanlı Türkleri'nin, Ermenileri katlettiğini iddia eden Kardashian'ın paylaşımları takipçileri tepki gösterdi.





Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyledi: "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü."









"SİZ HİÇ GÖRDÜNÜZ MÜ KARDASHIAN GİBİ ÜLKESİNİ SAVUNAN PAYLAŞIMLAR YAPAN BİR TÜRK TV YILDIZI?"

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Türk sanatçılarının benzer konulardaki duyarsızlığına değindi. İşte Tezel'in dikkat çeken o yazısının ilgili kısmı:



"Ermeni asıllı Amerikan TV yıldızı Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından yaptığı, Türkleri suçlayan sözde Ermeni soykırımı paylaşımları ülkemizde büyük tepki çekti. Birçok sanatçı Kardashian'ı eleştiren paylaşımlar yaptı ve onu Instagram'a şikâyet etti. Tepki yoğun olunca Instagram yönetimi "Kim Kardashian'ın hikâyesi Instagram'dan kaldırıldı" diye bir açıklama yaptı.

Kardashian daha önce de 1915 olaylarıyla ilgili Türkleri suçlayan paylaşımlar yapıyordu. İlk kez bu yıl yoğun bir tepki gördü. Bazı nefret söylemli ırkçı tepkiler Kardashian'ın mağduru oynamasına neden oldu. Kadın Ermeni, ne söylemesini bekliyordunuz?

Daha da kötüsü Kardashian'ın paylaşımları bizden gelen yoğun tepkiyle daha çok dünya gündemine oturdu. Ne de olsa kadının sadece Instagram'da 167 milyon takipçisi var. Ermenistan hükümetinden daha büyük sosyal medya gücüne sahip. Özetle bizim gösterdiğimiz tepki Kardashian'ın daha çok işine yaradı.







DUYARSIZLAR!

Bizim en büyük hatamız; lobi oluşturamamamız, birlik olup sözde soykırım iddialarına zekice karşı tezler sunamamamız. Bizde Kardashian kadar takipçisi olan sanatçı yok. Takipçisi çok olanlar da Kardashian gibi Türkiye'nin milli davalarına duyarlı değiller!

Özellikle yeni kuşak oyuncuların umurunda değil Türkiye'nin milli meseleleri, onlar sadece kazanacağı paraya bakarlar. Hatta bazıları siyasi meselelerde ülkesini suçlar. Çünkü bizde genelde aydın olmanın kriteri devlet düşmanı olmaktır.

Her yıl Nisan ayında 1915 olayları tartışılır.

Siz hiç gördünüz mü Kardashian gibi ülkesini savunan paylaşımlar yapan bir Türk TV yıldızı?





Acı gerçek ise; 'Koca g.tlü" diye dalga geçilen Kardashian kadar etki gücüne sahip vatansever sanatçı olmamasıdır!"

