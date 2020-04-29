Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz nereli kaç yaşında? Survivor Yasin ne iş yapıyor?

Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2020 Survivor yarışmasında kıran kırana mücadeleler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler- Gönüller yarışmasında dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Yasin Obuz oldu. Daha önce Masterchef yarışmasıyla ünlenen Yasin Obuz, şimdi de Survivor adasını birbirine katıyor. Sık sık yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Survivor Yasin kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Survivor Yasin nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar…

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.