Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz nereli kaç yaşında? Survivor Yasin ne iş yapıyor?

Survivor Yasin kimdir? Survivor Yasin Obuz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2020 Survivor yarışmasında kıran kırana mücadeleler yaşanmaya devam ediyor. Ünlüler- Gönüller yarışmasında dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Yasin Obuz oldu. Daha önce Masterchef yarışmasıyla ünlenen Yasin Obuz, şimdi de Survivor adasını birbirine katıyor. Sık sık yaşadığı kavgalarla gündeme gelen Survivor Yasin kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Survivor Yasin nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar…
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM GİTTİ?
Survivor'da her Cumartesi ve Pazar günleri halk oylaması yapılıyor, çıkan sonuç ile birlikte eleme adayları belli oluyor. 25 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu Ünlüler kaybedince bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylaması sonucunda adı en çok çıkan Yunus Emre, Ünlülerin ilk eleme adayı oldu.
26 Nisan Pazar günü Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Bu sefer galip gelen Ünlüler oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllülerin ada konseyinde çıkardıkları eleme adayı ise Gizem oldu.
BÜYÜK ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.
Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.