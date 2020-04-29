Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Bey'in hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bilindiği üzere dizinin hayranları Ertuğrul Bey, Turgut Alp gibi birçok ismin diziye dahil edilmesini istiyor. Özellikle Gündüz Bey'in alplerinin Alişar ve Dündar'ın adamını yakalaması ve yüzü gözükmeyen birisinin okla o adamlardan birisini vurması heyecanın dozunu arttı. Yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'e yardıma gelen bir ismin olduğu görülüyor. Peki, geri dönen isim Ertuğrul Bey mi, Turgut mu, Sungur Tekin mi? İşte merak edilenler...
OBAYA GELEN İSİM SUNGURTEKİN Mİ, TURGUT ALP Mİ?
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde obaya gelen isim herkesi heyecanlandıracak. Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında yüzü gözükmeyen ismin Turgut Alp ya da Sungurtekin olduğu tahmin ediliyor. Ertuğrul Bey olma ihtimali ise düşük gözüküyor. Ancak gelen bu ismin Sungurtekin olma olasılığı daha yüksek.
ERTUĞRUL BEY KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Bey karakterinin diziye dönmesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
OSMAN BEY, ALİŞAR'LA YÜZLEŞTİ
Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. "Gördüm ki iki ezeli düşman bana karşı ittifak etmiş. Sizi bu kadar ürküttüğümü bilmiyordum" diyen Alişar, Osman Bey'in tüm ısrarına rağmen Dündar'ın konakta olmadığını söyledi ve "Dündar Bey'i öldü biliriz… Yok diriyse de gördüğün gibi burda yoktur Osman Bey" dedi.
"O KELLENİ GÖVDENDEN AYIRACAĞIM"
Dündar'ın konakta bulunamaması üzerine "Demek ki birinizin haberci kuşu yalan söylüyor. Sizin ittifakınızda buraya kadar" diyen Alişar, Osman Bey'in "Senin kanını niye dökmem bilir misin?
Osman Bey bir Moğol kafirinin önünde Müslüman kanı dökmüş demesinler diye. Ancak bir dahaki sefer o kelleni gövdenden ayıracağım" sözleriyle soğuk terler döktü.
ALİŞAR OSMAN BEY'İ SAF DIŞI BIRAKABİLECEK Mİ?
Osman Bey, Dündar'ı bulabilecek mi? Balgay'la zoraki ittifakını nereye kadar sürdürecek? Geyhatu'nun gazabından kurtulmak isteyen Balgay, Cengiz Han yasalarını eline geçirebilecek mi? Alişar, sancak beyi unvanını kullanıp Osman Bey'i saf dışı bırakabilecek mi?
PRENSES ADELFA KAYI OBASI'NDA
Bizans-Moğol ittifakının önüne geçebilmek için Bizans prensesi Adelfa'yı kurtararak Kayı Obası'nda gizleyen Osman Bey, prensesi Bala Hatun ve Selcan Hatun'a emanet etmişti.
Kimliğini gizleyen ve kılık değiştiren Adelfa, Türkmen kıyafetleriyle obada dolaşarak Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.
"BENİM İÇİN KENDİ CANINI HİÇE SAYDI"
Prensesin "Aylardır ulaklar gelip gider Konstantinopolis'e… Geyhatu hediyeler, mektuplar gönderip, sonunda imparatoru ikna etti. Ben istemedim. Çok dua ettim, çok yalvardım bu evlilik olmasın diye. Yüce İsa'ya şükürler olsun, beni duydu; Osman Bey'i çıkardı karşıma! Osman bey gerçek bir kahraman. Beni o zalimlerin elinden kurtardı. O anı görmeliydiniz. Benim için kendi canını hiçe saydı. Tam bir kahraman" sözleriyle Osman Bey'e hayranlığını ifade etmesi ise Bala Hatun'u hayli etkiledi.
KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!'
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?