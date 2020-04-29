Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve Osman Bey'in hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bilindiği üzere dizinin hayranları Ertuğrul Bey, Turgut Alp gibi birçok ismin diziye dahil edilmesini istiyor. Özellikle Gündüz Bey'in alplerinin Alişar ve Dündar'ın adamını yakalaması ve yüzü gözükmeyen birisinin okla o adamlardan birisini vurması heyecanın dozunu arttı. Yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'e yardıma gelen bir ismin olduğu görülüyor. Peki, geri dönen isim Ertuğrul Bey mi, Turgut mu, Sungur Tekin mi? İşte merak edilenler...

OBAYA GELEN İSİM SUNGURTEKİN Mİ, TURGUT ALP Mİ?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde obaya gelen isim herkesi heyecanlandıracak. Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında yüzü gözükmeyen ismin Turgut Alp ya da Sungurtekin olduğu tahmin ediliyor. Ertuğrul Bey olma ihtimali ise düşük gözüküyor. Ancak gelen bu ismin Sungurtekin olma olasılığı daha yüksek.