Hülya Seloni kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdi?

Hülya Seloni kimdir? Sorusunun yanıtı internet üzerinden çok fazla araştırılan konulardan biri oldu. Koronavirüs (covid-19) hastalığına yakalansa da atlatan Hülya Seloni dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hastalığında yaşadığı süreci paylaşan Hülya Seloni, uzun yıllardır bilinen TV kanalında spikerlik yapıyor. İşte Hülya Seloni'nin merak edilen hayatı ve koronavirüste yaşadığı süreç…
HÜLYA SELONİ KİMDİR?
Yaklaşık yedi yıldır Kanal 7 ekranlarında haber sunan Hülya Seloni, evli ve bir çocuk annesidir. 1996 yılında mesleğe başlayan Hülya Seloni, kariyerinde Kanal D, NTV, HaberTürk gibi kanallarda çalışmıştır. Ailecek corona virüsü ile mücadele ettiğini açıklayan Hülya Seloni, 7 yıldır da Kanal 7'nin ekran yüzlerinden biridir.
HÜLYA SELONİ KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ KONUŞTU!
"Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece corona olduk. 12 Nisan'da semptomlarım başladı. Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdi. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz."
Seloni sözlerine şöyle devam etti: "Tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadıma koşan, iyileşmeme büyük katkı sağlayan, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren başta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara'mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu. Şunu bir kez daha anladık ki 'sağlık' her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın."