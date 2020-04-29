Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı!

OBAYA KİM GELECEK?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde obaya gelen isim herkesi heyecanlandıracak. Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında yüzü gözükmeyen ismin Turgut Alp ya da Sungurtekin olduğu tahmin ediliyor. Ancak gelen bu ismin Sungurtekin olma olasılığı daha yüksek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?