Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı? 29 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı dizi severler tarafından sorgulanırken, Kuruluş Osman'ın 19. yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman 19. yeni bölüm bu akşam var mı? Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı merak uyandıran sahnelerle geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Fragmanda Dündar Bey ve Osman Bey'in karşı karşıya gelmesi ve kılıçların çekilmesi dikkat çekiyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı?
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman 19. yeni bölümünü bu akşam saat 20:00'den itibaren izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!
'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
OBAYA KİM GELECEK?
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde obaya gelen isim herkesi heyecanlandıracak. Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında yüzü gözükmeyen ismin Turgut Alp ya da Sungurtekin olduğu tahmin ediliyor. Ancak gelen bu ismin Sungurtekin olma olasılığı daha yüksek.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?
PRENSES ADELFA KAYI OBASI'NDA
Bizans-Moğol ittifakının önüne geçebilmek için Bizans prensesi Adelfa'yı kurtararak Kayı Obası'nda gizleyen Osman Bey, prensesi Bala Hatun ve Selcan Hatun'a emanet etmişti.
Kimliğini gizleyen ve kılık değiştiren Adelfa, Türkmen kıyafetleriyle obada dolaşarak Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.
"BENİM İÇİN KENDİ CANINI HİÇE SAYDI"
Prensesin "Aylardır ulaklar gelip gider Konstantinopolis'e… Geyhatu hediyeler, mektuplar gönderip, sonunda imparatoru ikna etti. Ben istemedim. Çok dua ettim, çok yalvardım bu evlilik olmasın diye. Yüce İsa'ya şükürler olsun, beni duydu; Osman Bey'i çıkardı karşıma! Osman bey gerçek bir kahraman. Beni o zalimlerin elinden kurtardı. O anı görmeliydiniz. Benim için kendi canını hiçe saydı. Tam bir kahraman" sözleriyle Osman Bey'e hayranlığını ifade etmesi ise Bala Hatun'u hayli etkiledi.