Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bugün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Survivor'da bugün eleme adayları Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin oldu. Ünlüler takımından ise eleme adayı olarak Yunus Emre, Ersin ve Sercan seçildi. Oylama neticesinde Gizem Birdan adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor Gizem Birdan kimdir? Gizem Birdan kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı
SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da adaya veda eden isim olarak Gizem olarak açıklandı. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Gizem olduğunu TV 8 ekranlarından duyurdu.
GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Geçen hafta eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim olmuştu.
21 NİSAN SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.
Acun Ilıcalı en az oyu alan Ezgi'nin adaya veda eden isim olduğunu açıklamıştı.