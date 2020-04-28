Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bugün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Survivor'da bugün eleme adayları Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin oldu. Ünlüler takımından ise eleme adayı olarak Yunus Emre, Ersin ve Sercan seçildi. Oylama neticesinde Gizem Birdan adaya veda eden isim oldu. Peki, Survivor Gizem Birdan kimdir? Gizem Birdan kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı

SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.