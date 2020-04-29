Aşk 101 oyuncuları kimdir? Aşk 101 konusu nedir? Netflix'te yeni bir Türk dizisi daha yayınlanmaya başlandı. Aşk 101 isimli dizide bir grup gencin lise yıllarında aşkı ve arkadaşlığı öğrenmesini konu ediliyor. İlk sezonu 24 Nisan'da yayınlanan dizinin 8 bölümü bulunuyor. Dizide Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı, Bade İşçil, Filiz Yazıcı gibi pek çok popüler isim bulunuyor. Uzun süredir dizi senaryosu üzerinde çalışan Meriç Acemi ise oldukça farklı ve eğlenceli bir gençlik dizisi hazırladıklarını açıkladı. Dizinin güçlü oyuncu kadrosu şimdiden pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Peki, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Dizinin 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz açıklanmadı.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu
Mert Yazıcıoğlu – Sinan
Selahattin Paşalı – Osman
İpek Filiz Yazıcı – Işık
Müfit Kayacan – Necdet
Bade İşçil
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.
1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Aşk 101 dizisinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Henüz ilk sezonu yayınlanmayan dizi için ikinci sezon araştırmaları başladı. Bir solukta izleneceği düşünülen ilk sezonun ardından ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kaan Urgancıoğlu verdiği bir röportajda 8 bölümlük dizinin ikinci sezonunun olup olmadığını kendisinin de bilmediğini belirtti. Yapılan görüşmeler devam ederken henüz Netflix tarafından ikinci sezon hakkında bir açıklama gelmedi.
Dizinin yayına girdikten sonra alacağı tepkilere göre ikinci sezon kararının verilmesi ve ardından çekimlere başlaması bekleniyor. Netflix platformu üzerinde genellikle her yıl bir sezon dizi yayınlanıyor. Bu hesaplamaya göre onay gelmesi halinde dizinin 2021 yılında ikinci sezonunu çekeceği düşünülüyor.
NETFLİX NEDİR?
İnternet tabanlı tv ve video platformu Netflix, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'nın bir kısmında (Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Türkiye) izleyicilere İnternet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Şirket 1997 yılında kurulmuş olup, merkezi Kaliforniya'daki Los Gatos şehridir. 1999 yılında abonelik sistemine geçen şirket, 2009 yılı itibariyle 100.000 farklı medya içeriğine ve 10 milyon abone sayısına ulaşmıştır.
Netflix, 25 Şubat 2007 tarihinde 1 milyarıncı DVD'sini teslim etmiş ve 2011 Nisan ayında ABD'de 23 milyon, dünya çapında ise 26 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Netflix'in elde ettiği toplam dijital gelir 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılının ikinci çeyreği verilerine göre küresel olarak 50 milyondan fazla abone sayısına sahiptir.
20 Ocak 2015 verileri itibariyle, ABD'deki abone sayısı 39 milyona, küresel abone sayısı da 57,4 milyona ulaşmıştır. 19 Ekim 2015 itibarı ile 70 milyon aboneye sahiptir.