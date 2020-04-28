Survivor ödülü malikane kimin? Nerede? Survivor ödülü villanın sahibi kim? Hangi ülkede?

Survivor yarışmasında finale doğru gidilirken verilen ödüllerin büyüklüğü de heyecan yarattı. Dün oynanan ödül oyununda kazanan kişiye villa hediye edilecekti. Peki oyunu takımlardan hangisi kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmayı hangi skorla tamamladı? Villa ödülü kimin oldu? Survivor ödülü lüks malikane hangi ülkede, nerede yer alıyor? İşte dünden bu yana gündemi meşgul eden soruların yanıtı…
SURVİVOR VİLLA ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU!
Survivor'un dün yayınlanan 59.bölümünde, her iki takım da ödül oyunu için parkurda karşı karşıya geldi. Sercan'ın sakatlığı ve Gizem'in panik atağı nedeniyle ikisi yarışamadı. Bu kez ödül Lunapark eğlencesi ve malikanede geçirecekleri harika bir gün oldu. Burada annelerinin de yemeklerini yiyeceklerdi. Ödülünü almak isteyen yarışmacılar ellerinden geleni yaptı. Başlarda kafa kafaya giden skor daha sonra fark açtı ve Survivor'da ödül oyununu 10'a 8 skorla gönüllüler takımı kazandı.
Acun Ilıcalı'nın lüks malikaneyi öve öve bitiremediği evin kime ait olduğunu, ev sahibinin özel isteği ile söylemeyeceğini sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti. Lüks evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu açıkladı. Hatipoğlu ödül olarak verilen evin Marc Anthnony'in olduğunu söyledi. Malikane Miami'de yer alıyor. Bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony çok sayıda şarkısı ile tanınıyor.
SURVİVOR NİSA YARIŞMAYI BIRAKACAK MI?
Dün yaşanan bir başka heyecanlı olay ise Nisa'nın ağlayıp oynamak istememesi oldu. Acun Ilıcalı'nın "Nisa'nın morali bozuk ne oldu merak ediyoruz" sorusu üzerine Nisa, "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyolar ama artık içimde bitmişim"diyerek cevap verdi.
Nisa'nın cevabı üzerine Acun Ilıcalı, Nisa'ya: "Kimseyi zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek olan yarışmacı devam edebilir. Bizim için problem yok" dedi.
26 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa benzer bir şekilde rekabete sahne oldu. Her iki takım da zorlu bir parkurda mücadele ortaya koydu. Ünlüler takımı, bir eleme adayı daha göstermemek için yoğun çaba sarf ederken Ünlüler yarışmacısı Mert sakatlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda kesti. Nihayetinde, Ünlüler takımı Gönüllüler'e üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı aldı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
25 Nisan Survivor'da Ünlüler takımı ada konseyinde oylarını kullandı ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Kullanılan oylar neticesinde Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.Gönüllüler takımı ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı için oylarını kullandı. Kullanılan oylar neticesinde haftanın ikinci gitme adayı Gizem olarak belirlendi.