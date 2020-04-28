Survivor ödülü malikane kimin? Nerede? Survivor ödülü villanın sahibi kim? Hangi ülkede?





SURVİVOR NİSA YARIŞMAYI BIRAKACAK MI?



Dün yaşanan bir başka heyecanlı olay ise Nisa'nın ağlayıp oynamak istememesi oldu. Acun Ilıcalı'nın "Nisa'nın morali bozuk ne oldu merak ediyoruz" sorusu üzerine Nisa, "Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyolar ama artık içimde bitmişim"diyerek cevap verdi.

Nisa'nın cevabı üzerine Acun Ilıcalı, Nisa'ya: "Kimseyi zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek olan yarışmacı devam edebilir. Bizim için problem yok" dedi.

26 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa benzer bir şekilde rekabete sahne oldu. Her iki takım da zorlu bir parkurda mücadele ortaya koydu. Ünlüler takımı, bir eleme adayı daha göstermemek için yoğun çaba sarf ederken Ünlüler yarışmacısı Mert sakatlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda kesti. Nihayetinde, Ünlüler takımı Gönüllüler'e üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı aldı.