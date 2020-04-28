Bülent Ersoy'un annesi kimdir? Necla Poyraz kaç yaşında, neden öldü?

Bülent Ersoy dün iki büyük acı yaşadı. Nur Yerlitaş'ın vefatı herkesi üzerken yakın arkadaşı Bülent Ersoy'u da yıktı ve sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayarak arkadaşına veda etmişti. Akşam saatlerinde ise Bülent Ersoy ikinci bir acı yaşadı ve annesi Necla Poyraz'ı kaybetti. Vefat haberini, ünlü şarkıcının basın danışmanı Arzu Acay duyurdu. Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.
BÜLENT ERSOY'UN ANNESİ NECLA POYRAZ KİMDİR?
9 Haziran 1952 yılında dünyaya gelen Ersoy, İstanbul doğumludur. Güçlü sesi ile dinleyicileri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği Sanatçısıdır ve sahnelerin Diva'sıdır.
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz Fikret Erkoç ile evlenmiştir. Necla Poyraz'ın başka çocuğu olup olmadığı bilinmemektedir. Bir röportajında Necla Poyraz evliliği ve Bülent Ersoy'un doğumuyla ilgili şunları söylemiştir;
Evliliğimiz büyük bir aşk sonunda oldu. Fikret hemen çocuk istedi. Bülent'in dünyaya gelişi bile kolaydı. Dün gibi hatırlıyorum. Cumartesi günü saat 05.00'de sancım tuttu. Ezan okunuyordu, Bülent doğdu.
BÜLENT ERSOY'DAN NUR YERLİTAŞ İÇİN DUYGUSAL PAYLAŞIM
"Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... San'atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selâmımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim."