Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bugün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Survivor'da bugün eleme adayları Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin oldu. Ünlüler takımından ise eleme adayı olarak Yunus Emre, Ersin ve Sercan seçildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Nisan Survivor SMS oylaması sıralaması ve adaya veda eden isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da adaya veda eden isim olarak Gizem olarak açıklandı. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Gizem olduğunu TV 8 ekranlarından duyurdu.