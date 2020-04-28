Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından şu saatlerde araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bugün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Survivor'da bugün eleme adayları Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin oldu. Ünlüler takımından ise eleme adayı olarak Yunus Emre, Ersin ve Sercan seçildi. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Nisan Survivor SMS oylaması sıralaması ve adaya veda eden isim...
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor'da adaya veda eden isim olarak Gizem olarak açıklandı. Acun Ilıcalı adaya veda eden ismin Gizem olduğunu TV 8 ekranlarından duyurdu.
SURVİVOR ÜNLÜLER SMS OYLAMASI SIRALAMASI
1- Aycan
2- Mert
3- Elif
4- Sercan
5- Yunus Emre
6- Ersin
7- Aşkım
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER SMS OYLAMASI SIRALAMASI
1- Barış
2- Cemal Can
3- Nisa
4- Evrim
5- Yasin
6- Berkan
7- Ardahan
8- Gizem
SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.
GEÇEN HAFTA SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Geçen hafta eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim olmuştu.
21 NİSAN SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.
Acun Ilıcalı en az oyu alan Ezgi'nin adaya veda eden isim olduğunu açıkladı.
SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
Survivor'a adapte olmakta zorlanan Nisa'nın Survivor'dan çekilip çekilmeyeceğini merak konusu oldu. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.
Yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımında yarış devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Nisa, yarışma sırasında ağlamaya başlıyor.
Yasin tarafından da uyarılan ve diğer alanda beklemesi söylenen Nisa, 'olmuyor' diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.
Daha sonra Acun Ilıcalı, "Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam edebilir. Bize net olarak başvuruyorsa da yarışmadan elenmesine müsaade ederiz" dedi. Nisa'nın ne karar vereceği ise merak konusu oldu.