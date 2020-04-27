Survivor Nisa elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor yarışmasında Sercan'la aşk iddialarıyla gündeme gelen Nisa'nın yayınlanan son fragmanda hüngür hüngür ağlaması programa damga vurdu. Bu gelişmenin ardından Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı da Nisa'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Acun Ilıcalı;" Kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Kişi kendisi devam edemeyeceğini söylediği takdirde gereğini yaparız." açıklamalarında bulundu. Bu durum Nisa'nın elenebileceği iddialarını güçlendirdi. Peki, Survivor Nisa elendi mi, diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.