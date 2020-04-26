Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

Necla Güngör, sosyal medya üzerinden Aycan Yanaç'ın yeniden milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı sorusuna, "Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar." cevabını verdi.