Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç'a kötü haber geldi. Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında bulunan Aycan Yanaç A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör'ün açıklamasıyla sarsıldı. Başarılı yarışmacı, Survivor'a giderek kariyerini sonlandırdı mı? Aycan Yanaç kimdir?
26.04.2020 18:59
- Son Güncelleme: 26.04.2020 19:18
DİĞER GALERİLER