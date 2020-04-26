RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri Aycan Yanaç... Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç'a kötü haber geldi. Ünlüler takımının en iddialı yarışmacıları arasında bulunan Aycan Yanaç A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör'ün açıklamasıyla sarsıldı. Başarılı yarışmacı, Survivor'a giderek kariyerini sonlandırdı mı? Aycan Yanaç kimdir?

26.04.2020 18:59 - Son Güncelleme: 26.04.2020 19:18
Survivor 2020 yarışmacısı Ayca Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

Survivor'da 2020'de yarışan Aycan Yanaç'a kötü haber geldi. Genç futbolcu bu haberle sarsıldı. Survivor'da başarılı bir performans sergileyen ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan Aycan Yanaç, hiç beklenmedik bir haber aldı.

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Survivor 2020 yarışmacısı Ayca Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

Survivor'da ekranlara gelen futbol maçında inanılmaz bir performans sergileyen Yanaç, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimler arasında yer almıştı...

Survivor 2020 yarışmacısı Ayca Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

Aycan Yanaç, Survivor'ın son bölümünde ada konseyinde kötü bir haber aldığını söylemişti. Aycan Yanaç'ın bu haberle adeta sarsıldığı öğrenildi.

Survivor 2020 yarışmacısı Ayca Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programda 22 yaşındaki milli futbolcu Aycan Yanaç'ın bir daha takıma çağrılmayacağını açıkladı.

Survivor 2020 yarışmacısı Ayca Yanaç'a milli takım şoku! Survivor Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç'ın yaşı

Necla Güngör, sosyal medya üzerinden Aycan Yanaç'ın yeniden milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı sorusuna, "Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar." cevabını verdi.

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