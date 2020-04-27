Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve kurucusu Osman Bey'in hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisinin bu haftaki bölümünde yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 18. bölümde Dündar'ın Alişar Bey tarafından korunduğunu öğrenen Osman Bey, Balgay ve Moğollarla birlikte Alişar'ın konağına gitti. Balgay ve Osman Bey konağı arayıp Dündar Bey'i bulmaya çalıştı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey yardım etmek için eski isimlerden birinin geldiği görülüyor. İşte merak edilenler....

OBAYA GELEN İSİM SUNGURTEKİN Mİ, TURGUT ALP Mİ?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde obaya gelen isim herkesi heyecanlandıracak. Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında yüzü gözükmeyen ismin Turgut Alp ya da Sungurtekin olduğu tahmin ediliyor. Ancak gelen bu ismin Sungurtekin olma olasılığı daha yüksek.