Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan'ın ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını duyurduğu iddia edilmişti. İddia, TikTok'ta paylaşılan bir videoya dayanıyor. Fakat ilgili videoda Aamir Khan'dan bahsedilmiyor.
Sameer Khan, 19 Nisan 2020 tarihli videoda birisinin un paketleri içerisine 15 bin rupi yerleştirdiğini anlatıyor.
Bir internet sitesi videoyu doğrulamak için Sameer Khan'a ulaştı. Sameer Khan yalnızca duyduğu ilginç yardımı anlattığını, videoda yardımı yapan kişinin Aamir Khan olduğundan bahsetmediğini, videoda Aamir Khan'ın adının bile geçmediğini ifade etti.
Bir başka internet sitesi, Aamir Khan'ın tanıtım ekibine ulaşarak Aamir Khan'ın böyle bir yardım organize etmediği bilgisine ulaştı.
Ayrıca bir doğrulama platformu da yardımın Aamir Khan tarafından yapıldığının asılsız olduğunu belirterek çok konuşulan bu iddianın yanlış olduğunu ortaya koydu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞTI
Hindistanlı aktör Aamir Khan 2017 yılında atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk olmuştu.
125 BİN LİRALIK SORUDA ÇEKİLDİ
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin liralık soruda, kelime dağarcığı en geniş olan muhabbet kuşu Oscar'ın kaç kelime konuşabildiği sorusunda tereddütte kalan Aamir Khan, "Burada kendim için yarışmıyorum, yardım için buradayım" diyerek yarışmadan çekilmiş ve 60 bin lira kazanmıştı.