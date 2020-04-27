



KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞTI

Hindistanlı aktör Aamir Khan 2017 yılında atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk olmuştu.



125 BİN LİRALIK SORUDA ÇEKİLDİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin liralık soruda, kelime dağarcığı en geniş olan muhabbet kuşu Oscar'ın kaç kelime konuşabildiği sorusunda tereddütte kalan Aamir Khan, "Burada kendim için yarışmıyorum, yardım için buradayım" diyerek yarışmadan çekilmiş ve 60 bin lira kazanmıştı.