Oynadığı filmler milyonlarca kişi tarafından izlenen Bollywood'un dünyaca tanınan ve yardımsever kimliği ile ön plana çıkan Hindistanlı aktör Aamir Khan ihtiyacı olan herkese 1 kg un dağıtacağını duyurdu.
Bunun üzerine yardım kampanyasına fazla başvuru yapılmadı. Sadece gerçekten ihtiyacı olanlar yardım başvurusu yaptılar.
Bu yardımı kabul eden herkes 15.000rupi'yi un paketlerinde buldu. Sosyal medyada "Yani gerçekten ihtiyaç duyanlar para aldı " diye paylaşımlar yapıldı. 15000 rupi 1375 Türk Lirası ediyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E KATILMIŞTI
Hindistanlı aktör Aamir Khan 2017 yılında atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk olmuştu.
125 BİN LİRALIK SORUDA ÇEKİLDİ
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 125 bin liralık soruda, kelime dağarcığı en geniş olan muhabbet kuşu Oscar'ın kaç kelime konuşabildiği sorusunda tereddütte kalan Aamir Khan, "Burada kendim için yarışmıyorum, yardım için buradayım" diyerek yarışmadan çekilmiş ve 60 bin lira kazanmıştı.