SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu.

SURVİVOR GEÇEN HAFTA SMS OYLAMASI SIRALAMASI

Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.

Acun Ilıcalı en az oyu alan Ezgi'nin adaya veda eden isim olduğunu açıkladı.