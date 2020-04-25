Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Haftalar ilerledikçe yarışmacılar final potasına doğru adım adım ilerliyor. Yarışmacıların özel hayatları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Performansıyla dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Elif Yıldırım Gören oldu. Peki; Survivor Elif kimdir? Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu.
SURVİVOR GEÇEN HAFTA SMS OYLAMASI SIRALAMASI
Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.
Acun Ilıcalı en az oyu alan Ezgi'nin adaya veda eden isim olduğunu açıkladı.