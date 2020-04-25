Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım boyu kaç? Dominik'te devam eden yarışma programı Survivor'da kıran kırana mücadele sürüyor. Yarışmacılar adada kalmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya rekabet içerisinde. Yarışmacıların özel hayatları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu isimlerden birisi de Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki; Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aşkım boyu kaç? İşte, Survivor yarışmacısı Aşkım hakkında merak edilenler…