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    • 25.04.2020 18:07
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    kimdir? ? , nereli?

    kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında yer alan Aşkım boyu kaç? Dikkat çeken yarışmacılardan birisi olan , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Her akşam ekranlara gelen heyecan dolu yarışma programı Survivor’un yarışmacılarının özel hayatları da merak ediliyor. Peki, Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ada hayatı dışında Aşkım hakkında merak edilenler…

    Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım boyu kaç?

    Survivor Aşkım kimdir? Survivor Aşkım boyu kaç? Dominik'te devam eden yarışma programı Survivor'da kıran kırana mücadele sürüyor. Yarışmacılar adada kalmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya rekabet içerisinde. Yarışmacıların özel hayatları da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu isimlerden birisi de Aşkım Burçe Tunay oldu. Peki; Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Aşkım boyu kaç? İşte, Survivor yarışmacısı Aşkım hakkında merak edilenler…

    SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

    Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boyundadır.

    Okuduğu Okullar:

    2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

    2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

    2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

    2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

    2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

    2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

    2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

    Başarıları:

    Yurtiçi:

    2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

    2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

    2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

    2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

    2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

    2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

    2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

    Yurtdışı:

    2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

    2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

    2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

    2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

    SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu.

    SURVİVOR GEÇEN HAFTA SMS OYLAMASI SIRALAMASI

    Gönüllüler takımında ise SMS oylamasıyla en çok oyu alan Barış Gizem'in, Evrim Ardahan'ın, Cemal Can ise Yasin'in ismini verdi. Ezgi ise takım oylamasıyla eleme potasında yer alıyordu.

    Acun Ilıcalı en az oyu alan Ezgi'nin adaya veda eden isim olduğunu açıkladı.
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