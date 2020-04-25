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    • 25.04.2020 16:41
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    • 25.04.2020 16:41
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    oyuncuları kimdir? Netflix dizisi ?

    oyuncuları kimdir? ? Netflix’in yeni Türk dizisi ve konusu merak konusu oldu. Bir lisede geçen ve bir grup gencin hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk sezonu 8 bölüm halinde yayınlandı. Dizide; öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğreniyor. İşte, Aşk 101 oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler!

    Aşk 101 oyuncuları kimdir? Netflix dizisi Aşk 101 konusu nedir?

    Aşk 101 oyuncuları kimdir? Aşk 101 konusu nedir? Netflix'te yeni bir Türk dizisi daha yayınlanmaya başlandı. Aşk 101 isimli dizide bir grup gencin lise yıllarında aşkı ve arkadaşlığı öğrenmesini konu ediliyor. İlk sezonu 24 Nisan'da yayınlanan dizinin 8 bölümü bulunuyor. Dizinin 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz açıklanmadı.

    AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?

    Kubilay Aka – Kerem

    Kaan Urgancıoğlu – Kemal

    Alina Boz – Eda

    Pınar Deniz – Burcu

    Mert Yazıcıoğlu – Sinan

    Selahattin Paşalı – Osman

    İpek Filiz Yazıcı – Işık

    Müfit Kayacan – Necdet

    Bade İşçil

    AŞK 101 KONUSU NEDİR?

    1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

    1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.
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