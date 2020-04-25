Aşk 101 oyuncuları kimdir? Netflix dizisi Aşk 101 konusu nedir?

Aşk 101 oyuncuları kimdir? Aşk 101 konusu nedir? Netflix'te yeni bir Türk dizisi daha yayınlanmaya başlandı. Aşk 101 isimli dizide bir grup gencin lise yıllarında aşkı ve arkadaşlığı öğrenmesini konu ediliyor. İlk sezonu 24 Nisan'da yayınlanan dizinin 8 bölümü bulunuyor. Dizinin 2. sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz açıklanmadı.
AŞK 101 OYUNCULARI KİMDİR?
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu
Mert Yazıcıoğlu – Sinan
Selahattin Paşalı – Osman
İpek Filiz Yazıcı – Işık
Müfit Kayacan – Necdet
Bade İşçil
AŞK 101 KONUSU NEDİR?
1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.
1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.