Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim gitti? Gelinlerin mutfaktaki tüm hünerlerini sergilediği ve en iyi yemeği yapmak için yarıştığı Gelinim Mutfakta programında heyecan yine doruktaydı. Programda en çok puanı alan bir gelin altın bileziklerin sahibi olacak. Peki, 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim gitti? İşte yanıtı!

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (24 NİSAN)

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci belli olduğu takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

GELİNİM MUTFAKTA KİM GİTTİ? (24 NİSAN)

Bu haftanın elenen ismi açıklanmadı. En az puan alan isim birazdan açıklanacak ve kimin gittiği belli olacak.