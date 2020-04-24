Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim gitti? Gelinlerin mutfaktaki tüm hünerlerini sergilediği ve en iyi yemeği yapmak için yarıştığı Gelinim Mutfakta programında heyecan yine doruktaydı. Programda en çok puanı alan bir gelin altın bileziklerin sahibi olacak. Peki, 24 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim gitti? İşte yanıtı!
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? (24 NİSAN)
Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci belli olduğu takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KİM GİTTİ? (24 NİSAN)
Bu haftanın elenen ismi açıklanmadı. En az puan alan isim birazdan açıklanacak ve kimin gittiği belli olacak.
GELİNİM MUTFAKTA 23 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün en yüksek puanını alan gelin 14 puanla Neslihan oldu.
Günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Yağnur oldu.
Çeyrek altını alan gelin ise Neslihan oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 22 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün en düşük puanını elde eden gelini 8 puanla Neslihan oluyor.
Neslihan'ın ardından en düşük puanı alan ikinci gelin 10 puanla Yağnur oldu.
Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 18 puanla Hatice oluyor. Elif ise 12 puanla günü ikincilikle tamamlıyor.
GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Salı gününün en düşük puanını 8 puanla Hatice elde ediyor.
9 puanla Neslihan günün en düşük ikinci puanını alıyor.
Günün en yüksek puanını alan yarışmacı ise 20 tam puanla Elif oluyor.
Yağnur ise 10 puanla günü ikinci sırada bitiriyor.
GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Günün en yüksek puanını alan gelin 14 puanla Elif oldu.
Günün en düşük puanını alan gelin ise 5 puanla Yağnur oldu.
Çeyrek altını alan gelin ise Elif oldu.