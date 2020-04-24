Payitaht Abdülhamid bugün var mı? Bilindiği üzere ülkemizde birçok dizinin çekimlerine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. TRT 1 ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid bu akşam kanalın yayın akışında yer almıyor. Dizinin yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Payitaht Abdülhamid neden yok sorusunu getirdi. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Nisan TRT 1 yayın akışı
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Payitaht Abdülhamid dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. TRT 1'den Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
24 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00- Kuşlara Yolculuk
19:30- Ramazan Sevinci
20:05- Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:35- Kalk Gidelim Eve
23:10- Ramazan Güzeldir
23:40- Mesnevi'den Hikayeler
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid'in paşaları ortada yoktur.
Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid'in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler'in keyfi yerindedir. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır.
Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır.
Bidar, Zekiye'nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır. Meziyet, Abdülkadir'le evlenecektir ve ona özel bir oda verilir. Meziyet'in hizmetine verilen Dilruba deliye döner. Ne pahasına olursa olsun bu evliliğe engel olacaktır.
Dilruba, Meziyet'i öldürecek mi? Blavatsky'nin planıyla saraydan kaçan Zekiye, Abdülhamid'i nasıl korkunç bir vaziyetin içinde bırakacak? Halil Halid, yüksek koruma çemberi içinde olan sefarethaneden belgeyi alabilecek mi?