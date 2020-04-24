Payitaht Abdülhamid bugün var mı? Bilindiği üzere ülkemizde birçok dizinin çekimlerine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. TRT 1 ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid bu akşam kanalın yayın akışında yer almıyor. Dizinin yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Payitaht Abdülhamid neden yok sorusunu getirdi. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Nisan TRT 1 yayın akışı

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Payitaht Abdülhamid dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. TRT 1'den Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.