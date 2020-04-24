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    • Magazin
    • 24.04.2020 16:56
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    • 24.04.2020 16:58
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    bugün var mı, neden yok? Payitaht yeni bölüm ne zaman?

    bugün var mı sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid dizisi bugün TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Bu nedenle izleyiciler özellikle bu saatlerde Payitaht Abdülhamid dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda araştırma yapıyor. Payitaht Abdülhamid'in yayınlanan son bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Peki, ? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

    Payitaht Abdülhamid bu akşam neden yok?

    Payitaht Abdülhamid bugün var mı? Bilindiği üzere ülkemizde birçok dizinin çekimlerine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. TRT 1 ekranlarında izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Payitaht Abdülhamid bu akşam kanalın yayın akışında yer almıyor. Dizinin yayın akışında yer almaması izleyicilerin aklına Payitaht Abdülhamid neden yok sorusunu getirdi. Peki, Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman? İşte 24 Nisan TRT 1 yayın akışı

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD BUGÜN NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Payitaht Abdülhamid dizisine koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verildi. Yeni bölüm tarihi hakkında yayıncı kuruluş TRT 1 tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. TRT 1'den Payitaht Abdülhamid yeni bölüm tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    24 NİSAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

    19:00- Kuşlara Yolculuk
    19:30- Ramazan Sevinci
    20:05- Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
    21:35- Kalk Gidelim Eve
    23:10- Ramazan Güzeldir
    23:40- Mesnevi'den Hikayeler

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid'in paşaları ortada yoktur.

    Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir. Abdülhamid'in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler'in keyfi yerindedir. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır.

    Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır.

    Bidar, Zekiye'nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır. Meziyet, Abdülkadir'le evlenecektir ve ona özel bir oda verilir. Meziyet'in hizmetine verilen Dilruba deliye döner. Ne pahasına olursa olsun bu evliliğe engel olacaktır.

    Dilruba, Meziyet'i öldürecek mi? Blavatsky'nin planıyla saraydan kaçan Zekiye, Abdülhamid'i nasıl korkunç bir vaziyetin içinde bırakacak? Halil Halid, yüksek koruma çemberi içinde olan sefarethaneden belgeyi alabilecek mi?
    Haberler Magazin Payitaht Abdülhamid bugün var mı, neden yok? Payitaht yeni bölüm ne zaman? 24 Nisan TRT 1 yayın akışı
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