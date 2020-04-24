Kaan Boşnak kimdir, kaç yaşında? Kaan Boşnak ifşa mesajları olduğu iddia edilen mesajlar ortaya çıktı. Sosyal medyada ortaya çıkan mesajların ardından Kaan Boşnak kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kaan Boşnak eşi kimdir? Ekşi Sözcük'te yer alan iddialara göre Kaan Boşnak'ın bazı mesajları ifşa edildi. Ünlü şarkıcıdan iddialara yanıt olarak henüz bir açıklama gelmedi.

KAAN BOŞNAK KİMDİR?

Sabahattin Kaan Boşnak 4 Eylül 1992'de dünyaya gelmiştir. Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan müzisyen, müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat yönünü de oldukça geliştirmiştir. Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Boşnak, 3 Maymun isimli grubu kurmuş ve vokallik yapmış fakat sonradan grup dağılmıştır. Boşnak, müzik kariyerinde Nick Cave, Erkin Koray, Kesmeşeker ve Cemiyette Pişiyorum'dan etkilenmiştir.