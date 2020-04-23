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    • 23.04.2020 17:48
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    ! Son dakika gelişmesi: Evliyim ama evlilik vaadiyle kandırıldım

    Son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Buket eve dönecek mi? İtiraflarıyla, tavırlarıyla herkesi şoke ettiler! Cemalettin ve Buket'in son sözleri ne olacak? "Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldım. Gerçek adı Hülya" diyen Mustafa Bey'in isyanı! İddiaların odağındaki Hülya Hüsniye Çimen telefon hattında yaptığı açıklamalarla şaşırtırken, Mustafa Bey, "Evliyim ama evlilik vaadiyle kandırıldım" dedi, herkesi şoke etti! "O altınları verdi ben de aldım" itirafıyla dikkat çeken Hülya Hüsniye Çimen ve Mustafa Bey, Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor! Hepsi ve daha fazlası için 23 Nisan Perşembe Atv Esra Erol'da canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da son dakika gelişmeleri! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Nisan Perşembe Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor? Buket eve dönecek mi? İtiraflarıyla, tavırlarıyla herkesi şoke ettiler! Cemalettin ve Buket stüdyoda karşı karşıya geliyor! Son sözleri ne olacak?

    ATV CANLI YAYIN

    "Hüsniye Çimen adında bir kadın tarafından dolandırıldım. Gerçek adı Hülya" diyen Mustafa Bey'in isyanı! İddiaların odağındaki Hülya Hüsniye Çimen telefon hattında yaptığı açıklamalarla şaşırtırken, Mustafa Bey, "Evliyim ama evlilik vaadiyle kandırıldım" dedi, herkesi şoke etti! "O altınları verdi ben de aldım" itirafıyla dikkat çeken Hülya Hüsniye Çimen ve Mustafa Bey, Esra Erol'da canlı yayınında karşı karşıya geliyor!

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