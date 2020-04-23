ATV TRT 23 Nisan videoları ne zaman yayınlanacak? TRT 23 Nisan videoları saat kaçta çıkacak?

23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT 1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. 23 Nisan videoları, TRT Çocuk'dan gün boyu, TRT 1'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda ve gün boyu program aralarında izlenebilecek.

Videolara ayrıca TRT Haber, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında gün boyu program aralarında yer verilecek.

Ayrıca "trtizle.com" ve mobil uygulamasına tüm videolar ara ara yüklenecek. Videoların linkleri ailelere SMS ile gönderilerek, bu platformlardan da izleme imkanı sağlanacak.