ATV TRT 23 Nisan videoları ne zaman yayınlanacak? TRT 23 Nisan videoları saat kaçta çıkacak? Kanallara 23 Nisan için özel videolar gönderen çocuklar ve aileleri, 23 Nisan videolarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, 23 Nisan videoları ne zaman yayınlanacak? ATV ve TRT yayın akışları sorgulanmaya başlandı. Okullardan uzak kalan binlerce çocuk, 23 Nisan coşkusunu evde yaşarken çektikleri videoları televizyonlara göndermişti. İşte, ATV TRT 23 Nisan videoları ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı!
23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT 1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. 23 Nisan videoları, TRT Çocuk'dan gün boyu, TRT 1'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda ve gün boyu program aralarında izlenebilecek.
Videolara ayrıca TRT Haber, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz kanallarında gün boyu program aralarında yer verilecek.
Ayrıca "trtizle.com" ve mobil uygulamasına tüm videolar ara ara yüklenecek. Videoların linkleri ailelere SMS ile gönderilerek, bu platformlardan da izleme imkanı sağlanacak.
TRT 23 NİSAN YAYIN AKIŞI!
TRT'nin 42 yıllık şenlik yayınlarının en özel ve coşkulu sahnelerinden hazırlanan kolaj yayını, 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Çocukların evden hazırladığı etkinlik videoları, yine 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de ekrana gelecek.
ATV 23 NİSAN YAYIN AKIŞI!
Çocukların çektiği videolar bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak. Saat 20:00'den itibaren ATV'ye gönderdiğiniz videoları "atv'de 23 Nisan" programıyla izleyebilirsiniz.