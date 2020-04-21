Survivor Ezgi kimdir? Survivor'da eleme adayları olarak Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin; Ünlüler takımından ise eleme adayı Ezgi, Yunus Emre ve Elif oldu. Oylama neticesinde bu hafta adaya veda eden isim Ezgi olarak açıklandı. Peki, Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı.