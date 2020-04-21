Umut Demirdelen kimdir? Umut Demirdelen hangi dizilerde oynadı? Ünlü oyuncu Umut Demirdelen'den kötü haber geldi. Akciğerindeki kronik rahatsızlığın nüksetmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Peki, Umut Demirdelen kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Akciğerlerinden kronik rahatsızlığın artması sonucu yoğun bakıma alınan usta oyuncu Umut Demirdelen yaşamını yitirdİ. Haberi tiyatrocu Acı haberi tiyatrocu Nedim Saban duyurdu: Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.
UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?
Usta oyuncu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Umut Demirdelen, 1953 doğumlu, oğlak burcu, aslen ise Ankara'lıdır. Askerliğini, 1983 yılında Ankara Mamak Muhabere Okulu'nda Asteğmen olarak yapmıştır.
67 yaşındaki Umut Demirdelen, aynı zamanda Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Amerikalı Üstad' rolü ile tanınıyor.
Oynadığı diziler ve sinema filmleri;
Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Gizli Dünyalar, Kadın İsterse, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal ve Payitaht Abdülhamit gibi bir çok projede rol almıştır.