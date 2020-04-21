Survivor Gizem Birdan kimdir? TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da yaşananlar gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu akşam yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Gizem Birdan oldu. Peki, Survivor Gizem Birdan kimdir? Gizem Birdan nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte hayatı...
SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?
5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.
8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.
Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.
ACUN ILICALI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! BARIŞ MURAT YAĞCI VE VE YASİN OBUZ...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler son bölümde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz hakkında kararını verdi. "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." diyen Acun Ilıcalı, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı kavgasının ardından verilen kararı açıkladı.
Kavga sonrası açıklamaları merakla beklenen Acun Ilıcalı, oyun alanında aldıklarını ilk kararı iki takıma da duyurdu ve ada konseyini işaret etti.
"Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım."
İKİSİ DE OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ
"Bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."
"TANSİYON DÜŞMEZSE DEVREYE GİRERİZ"
"Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek."
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ödül oyununu 10-8'lik skorla ünlüler takımı kazandı.