Survivor Gizem Birdan kimdir? TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da yaşananlar gelişmeler izleyiciler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle yarışmanın yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Bu akşam yarışmada dikkat çeken isimlerden birisi ise Gizem Birdan oldu. Peki, Survivor Gizem Birdan kimdir? Gizem Birdan nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte hayatı...

SURVİVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.