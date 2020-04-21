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    • 21.04.2020 16:11
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    Son dakika haberleri: hayatını kaybetti! Umut Demirdelen'in ölüm nedeni...

    ': Pusu' dizisiyle adından söz ettiren 67 yaşındaki usta oyuncu akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Usta oyuncudan kahreden haber geldi. Umut Demirdelen hayatını kaybetti! Tiyatrocu , meslektaşı Umut Demirdelen ile ilgili acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Umut Demirdelen hayatını kaybetti!

    Oyuncu (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı. Demirdelen'den acı haber geldi. Tiyatrocu , meslektaşı Umut Demirdelen ile ilgili acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

    UZUN SÜREDİR AKCİĞERİNDEKİ SORUN NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

    "Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun."


    UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?
    1953 doğumlu usta sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu, ': Pusu' dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

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