Oyuncu Umut Demirdelen (67), akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınmıştı. Demirdelen'den acı haber geldi. Tiyatrocu Nedim Saban, meslektaşı Umut Demirdelen ile ilgili acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

UZUN SÜREDİR AKCİĞERİNDEKİ SORUN NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

"Maalesef bir saat önce hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğerindeki sorun ile mücadele ediyordu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun."



UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?

1953 doğumlu usta sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu, 'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.