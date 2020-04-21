Survivor'da bu akşam eleme gecesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Survivor'da eleme adayları olarak Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin; Ünlüler takımından ise eleme adayı Ezgi, Yunus Emre ve Elif oldu. Yarışmayı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise adaya hangi ismin veda ettiğini merak ediyor. Peki, 21 Nisan Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte merak edilenler...

21 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?

Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu.