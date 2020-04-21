Survivor'da bu akşam eleme gecesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Survivor'da eleme adayları olarak Gönüllüler takımından Gizem, Ardahan ve Yasin; Ünlüler takımından ise eleme adayı Ezgi, Yunus Emre ve Elif oldu. Yarışmayı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise adaya hangi ismin veda ettiğini merak ediyor. Peki, 21 Nisan Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte merak edilenler...
21 NİSAN SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme adayları olarak Gönüllülerden Gizem, Ardahan ve Yasin, Ünlülerden Ezgi, Yunus Emre ve Elif belirlenmişti. Oylama neticesinde en az oyu alan Ezgi adaya veda eden isim oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?
Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler son bölümde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz hakkında kararını verdi. "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." diyen Acun Ilıcalı, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı kavgasının ardından verilen kararı açıkladı.
Kavga sonrası açıklamaları merakla beklenen Acun Ilıcalı, oyun alanında aldıklarını ilk kararı iki takıma da duyurdu ve ada konseyini işaret etti.
"Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım."
İKİSİ DE OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ
"Bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."
"TANSİYON DÜŞMEZSE DEVREYE GİRERİZ"
"Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek."
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ödül oyununu 10-8'lik skorla ünlüler takımı kazandı.