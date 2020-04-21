Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.04.2020 23:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2020 23:56
    ABONE OL

    Saflar yeniden belirleniyor: 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masanın lideri artık...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenleniyor. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkıyor. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla 165. yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    EDHO 164. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Salı günlerine damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Aksiyonun dorukta olduğu son bölümde verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçiyor. Bölümün ardından izleyiciler EDHO 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"

    Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.

    GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR

    Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.

    HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR

    Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.

    MASADA YENİ KARAR

    Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.

    HIZIR VE ALPARSLAN MASADAN AYRILACAK MI?

    Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.
    Haberler Magazin Saflar yeniden belirleniyor: EDHO 165. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masanın lideri artık...
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri