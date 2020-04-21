Esra Erol'da bugün (21 Nisan Salı) neler oluyor? Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de yayınlanan Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti. Dolunay Taşkıran babası tarafından kaçırılıyor. Kim doğruyu söylüyor? Zühre mi Doğan mı? Zühre aylardır göremediği 2 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde!

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Bulgaristan'da 4 çocuğu bulunduğunu ve onlarla görüşmediği belirten genç kadın dünkü yayında stüdyodakiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Doğan Bey ve Zühre Hanım bugün canlı yayında kozlarını paylaştı.Taraflar karşılıklı birbirini suçladı. Zühre Hanım'ın nikahlı eşi Hüseyin Bey'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Hüseyin Bey, annesinin çocuğu sağlıklı beslemediğini söyledi. Doğan Bey, 6 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığını belirtti. Taşkıran çocuğun bahane olduğunu Zühre Hanım'ın derdinin kendisiyle olduğunu öne sürdü. Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 21 NİSAN SALI - TIKLA

Pınar Hanım "Sosyal medyadan tanıştığım Tolga'nın arkadaşı Mehmet'ten çocuk dünyaya getirdim, Mehmet'in sadece adını biliyorum ve onu bulmak istiyorum!" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Pınar Hanım'ın Tolga olarak tanıdığı Tarık Tilaver de yayına telefonla bağlandı ve hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Evli olduğunu ve çocuğu bulunduğunu anlatan Tarık Bey iddiaların sahibi genç kadının para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucuna göre Pınar'ın bebeğinin babası Tarık Dilaver değil...