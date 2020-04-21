Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.04.2020 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2020 17:11
    ABONE OL

    ! Son dakika gelişmeleri

    'da son dakika gelişmeleri! Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da canlı yayınında sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti. Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi. Kim doğruyu söylüyor? 21 Nisan Salı Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    'da bugün (21 Nisan Salı) neler oluyor? Atv ekranlarında hafta içi her gün 16.20'de yayınlanan Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Zühre Hanım nikahsız bir şekilde dünyaya getirdiği 2 yaşındaki oğlu Dolunay'ı bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Genç kadın, oğlunun babası Doğan Taşkıran tarafından kaçırıldığını iddia etti. Dolunay Taşkıran babası tarafından kaçırılıyor. Kim doğruyu söylüyor? Zühre mi Doğan mı? Zühre aylardır göremediği 2 yaşındaki çocuğuna kavuşabilecek mi? Büyük yüzleşmede ikinci perde!

    ATV CANLI YAYIN

    Bulgaristan'da 4 çocuğu bulunduğunu ve onlarla görüşmediği belirten genç kadın dünkü yayında stüdyodakiler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Doğan Bey ve Zühre Hanım bugün canlı yayında kozlarını paylaştı.Taraflar karşılıklı birbirini suçladı. Zühre Hanım'ın nikahlı eşi Hüseyin Bey'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Hüseyin Bey, annesinin çocuğu sağlıklı beslemediğini söyledi. Doğan Bey, 6 kez uzaklaştırma kararı aldırıldığını belirtti. Taşkıran çocuğun bahane olduğunu Zühre Hanım'ın derdinin kendisiyle olduğunu öne sürdü. Doğan Bey'in ilk karısının akrabası yayına bağlandı ve "Doğan karısını çok kötü dövdü, defalarca aldattı!" dedi.

    ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 21 NİSAN SALI - TIKLA

    Pınar Hanım "Sosyal medyadan tanıştığım Tolga'nın arkadaşı Mehmet'ten çocuk dünyaya getirdim, Mehmet'in sadece adını biliyorum ve onu bulmak istiyorum!" iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi. Pınar Hanım'ın Tolga olarak tanıdığı Tarık Tilaver de yayına telefonla bağlandı ve hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Evli olduğunu ve çocuğu bulunduğunu anlatan Tarık Bey iddiaların sahibi genç kadının para karşılığında erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

    Esra Erol'un açıkladığı DNA testi sonucuna göre Pınar'ın bebeğinin babası Tarık Dilaver değil...

    Haberler Magazin ATV CANLI YAYIN İZLE! Son dakika Esra Erol gelişmeleri
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri