"Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım."

İKİSİ DE OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ

"Bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."