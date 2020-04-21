Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Survivor'da her akşam heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Bu akşam programı ekranları başına takip eden izleyiciler yarışmacıların hayatını araştırıyor. Survivor'da Aşkım Burçe Tunay dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki, Aşkım Burçe Tunay nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...
SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boyundadır.
Okuduğu Okullar:
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
Başarıları:
Yurtiçi:
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
Yurtdışı:
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
ACUN ILICALI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA! BARIŞ MURAT YAĞCI VE VE YASİN OBUZ...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler son bölümde yumruk yumruğa birbirine giren yarışmacılar Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz hakkında kararını verdi. "Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek." diyen Acun Ilıcalı, Yasin Obuz ve Barış Murat Yağcı kavgasının ardından verilen kararı açıkladı.
Kavga sonrası açıklamaları merakla beklenen Acun Ilıcalı, oyun alanında aldıklarını ilk kararı iki takıma da duyurdu ve ada konseyini işaret etti.
"Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım."
İKİSİ DE OYUNDAN İHRAÇ EDİLDİ
"Bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraçsınız. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."
"TANSİYON DÜŞMEZSE DEVREYE GİRERİZ"
"Ödülün manevi değeriyle gözünüz karardı. Şimdi ayrı yerlere gidin. Daha sonra durumu değerlendireceğiz. Tansiyonlarının düşmesini bekleyeceğiz, sakinleştikleri anda adalarına yollayacağız. İsterlerse tansiyonu düşürürler. İstemezlerse bizim devreye girmemiz gerekecek."
Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ödül oyununu 10-8'lik skorla ünlüler takımı kazandı.