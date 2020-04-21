EDHO 164. bölüm canlı izle seçeneği dizinin yayınlandığı günler çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de 164. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenleniyor. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkıyor. EDHO son bölüm izle seçeneği aşağıda yer alıyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 164. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Amaçlarına ulaştılar, beni yıktılar!"
Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir.
GÖZLER ÇAKIRBEYLİLERE ÇEVRİLİYOR
Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir. Hızır, yöntemlerinden bihaber olduğu düşmana karşı saldırıya geçmektense, geri çekilip gözlem yapma taraftarıdır.
HAŞMET VE TİPİ HAREKETE GEÇİYOR
Başta Haşmet ve Tipi olmak üzere masa üyeleri ise eli kolu bağlı bir şekilde beklemenin kimseye faydası olmayacağını düşünürler.
MASADA YENİ KARAR
Verilen kayıpların nedenini Hızır'ın aldığı kararlara ve Alparslan ile birlikte yaptığı gizli planlara bağlayan masa, komutayı ele almak için harekete geçer.
HIZIR VE ALPARSLAN MASADAN AYRILACAK MI?
Çakırbeylilerden habersiz Tufan ve Feyyaz'ın da dahil edildiği bir toplantı düzenlenir. Masada yapılacak oylamada eller bu kez Hızır ve Alparslan'ın bundan sonra alınacak kararlarda devre dışı bırakılmaları ve masadan ayrılmaları için kalkacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 163. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.
HAŞMET'İN İNTİKAMI
Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.
ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR
Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.
KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR
Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.
ACI KAYIP
Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.