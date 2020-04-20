Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir?

A: Pilav ve kuru fasulye

B: İşkembe ve kazandibi

C: Hamsi ve mısır ekmeği

D: Ispanak ve puf böreği

Doğru cevap:D: Ispanak ve puf böreği