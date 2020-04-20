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    • 20.04.2020 23:03
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    • 20.04.2020 23:06
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    Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler...

    Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir?

    A: Pilav ve kuru fasulye

    B: İşkembe ve kazandibi

    C: Hamsi ve mısır ekmeği

    D: Ispanak ve puf böreği

    Doğru cevap:D: Ispanak ve puf böreği

    İşte Orhan Veli'nin şiirinde geçen o dizeler...

    Ispanağı çok severim
    Puf böreğine hele
    Bayılırım.
    Malda mülkte gözüm yoktur.
    Vallahi yoktur.
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