Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Orhan Veli'nin Ben Orhan Veli dizesiyle başlayan şiirinde çok severim ve hele bayılırım dediği yiyecekler hangileridir?
A: Pilav ve kuru fasulye
B: İşkembe ve kazandibi
C: Hamsi ve mısır ekmeği
D: Ispanak ve puf böreği
Doğru cevap:D: Ispanak ve puf böreği
İşte Orhan Veli'nin şiirinde geçen o dizeler...
Ispanağı çok severim
Puf böreğine hele
Bayılırım.
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.