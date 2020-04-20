Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin Barış kavgası sonrası yarışmadaki son durum merak ediliyor. Survivor yarışmasında yumruklar ve küfürler havada uçuştu. Yarışmanın izleyenleri de Survior Yasin diskalifiye mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, yarışmada yaşananlara açıklık getirdi. İşte, Survivor Yasin Barış kavgası ve detayları…
ADADA ORTALIK KARIŞTI
20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce "neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?" sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış "neden acaba?" diyerek Yasin'i işaret edecek.
Yasin'in de aynı sertlikte Barış'a cevap vermesiyle birlikte adadaki sessizliği ile bilinen Barış bir anda çılgına dönecek. İkili arasında itişme ve yumruklaşmaya varan kavga gerçekleşecek. Kavga diğer yarışmacılar ve prodüksiyon ekibi tarafından güçlükle ayrılacak.
SURVİVOR YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Yasin'in diskalifiye olup olmadığı yayınlanacak yeni bölümün ardından belli olacak. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı henüz bir açıklama yapmadı. Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı ise Yasin'in yarışmadan diskalifiye olduğunu iddia etti. Tarlacı; "Arkadaşlar, ne yazık ki arkadaşımız Yasin Obuz diskalifiye oldu ve elendi. Sağlam bir yerden bilgiyi aldım." sözleriyle önemli bir iddiada bulundu.
SURVİVOR YASİN KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.