Survivor Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin Barış kavgası sonrası yarışmadaki son durum merak ediliyor. Survivor yarışmasında yumruklar ve küfürler havada uçuştu. Yarışmanın izleyenleri de Survior Yasin diskalifiye mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, yarışmada yaşananlara açıklık getirdi. İşte, Survivor Yasin Barış kavgası ve detayları…

ADADA ORTALIK KARIŞTI

20 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek bölümde yarışmacılar annelerinin seçtikleri yemekleri yiyebilmek için performanslarını sergilemek üzere parkurda olacak. Bu esnada Berkan topların fırlatıldığını görünce "neden bu takımda oyun kaybeden herkes bir şeyler fırlatıyor?" sorusunu soracak. Kavganın fitilini ateşleyen bu soru sonrası Barış "neden acaba?" diyerek Yasin'i işaret edecek.