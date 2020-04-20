Çukur bu akşam var mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Heyecan dolu son bölümde Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişti. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin bir süredir beklediği Çukur 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Çukur bu akşam var mı? Çukur 93. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm tarihi

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur evden çekilen sürpriz bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Çukur, evde çekilen yeni bölümüyle bu akşam özleme son veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümlerinin ekrana gelemediği haftalarda da sosyal medyada çok konuşulan dizi, sürpriz bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.