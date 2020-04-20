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    • 20.04.2020 22:43
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    • 20.04.2020 22:46
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    Hangisi bir bitkidir? Kim Olmak İster sorusu

    Hangisi bir bitkidir sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Hangisi bir bitkidir?

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi bir bitkidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangisi bir bitkidir?

    A: Kedidişi

    B: Sincapgözü

    C: Tavşanbıyığı

    D: Kuzuçenesi

    Doğru cevap: C: Tavşanbıyığı

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