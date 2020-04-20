Hiçbir yerde dikiş tutturamayan, lükse, paraya ve kadına düşkün olan İlyas Bazna, bu fırsatı kaçırmak istemedi. Kavas, yani uşak olarak çalıştığı İngiliz sefaretinde sefir Sir Hugessen'i akşam verdiği uyku haplarıyla derin uykuya sevk eden İlyas Bazna, sefirin çekmecesindeki 'çok gizli' belgelerin fotoğrafını Leica marka fotoğraf makinasıyla çekip, büyük paralar karşılığı Almanlara sattı.

İlyas Bazna, kazandığı casusluk parasıyla lüks bir hayat yaşadı. Ama Viyana'daki Kolşitzki'nin tersine yoksulluk içinde öldü. Casusluk hizmeti karşılığı Osmanlı ordusundan kalan kahve stoklarını ve Viyana'da kahve işletme izni alan Kolşitzki, büyük servet sahibi oldu. Ancak Almanlardan kazandığı sterlinlerin büyük çoğunluğu sahte çıkan Çiçero Münih kentinde yoksulluk içinde işsizlik yardımıyla hayata tutunmaya çalıştı. 66 yaşında, 1970'de Münih'te ölen Çiçero, Münih'in Stadelheimer Strasse üzerindeki Friedhof Perlacher Forst Mezarlığı'na gömüldü.