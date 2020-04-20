Çiçero filmi bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Filmde Çiçero kod isimli casus İlyas Bazna'nın hayat hikayesi anlatılıyor. Filmi izleyen izleyiciler ise İlyas Bazna'nın hayatı hakkındaki detayları araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında İlyas Bazna kimdir sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Çiçero kod isimli İlyas Bazna nereli ve kaç yaşında öldü?

İLYAS BAZNA KİMDİR?

Asıl adı İlyas Bazna olan Çiçero, 28 Haziran 1904 Priştine'de doğdu. Priştine o zaman Osmanlı toprakları içinde. 1912'de Balkan Savaşı'yla milyonlarca insan göçe zorlanınca, İlyas Bazna da ailesiyle birlikte önce Selanik'e, oradan da İstanbul'a göçtü. İstanbul'da askeri bir okula gitti. Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgali altına girince, o zaman daha 16 yaşında olan İlyas Bazna, bir Fransız nakliyat şirketinde işe girdi. Şoförlüğü öğrendi. Bir Fransız subayın motosikletiyle kaza yaptı. Askeri cezaevine düştü ama cezaevinden kaçmayı başardı. Çanakkale'de yakayı ele veren İlyas Bazna 'Tehlikeli genç suçlu' olarak İstanbul'daki Fransız askeri mahkemesince üç yıl ceza yedi ve Marseille Cezaevi'ne sürgün edildi. Orada Fransızca öğrendi.