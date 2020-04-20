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    • 20.04.2020 20:50
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    2010'da bir satıcı J. D. Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internetten satılığa çıkarmıştır?

    2010'da bir satıcı "Kim bilir bu tahtta otururken kaç tane hikaye düşündü ve kaleme aldı" notuyla J. D. Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internetten satılığa çıkarmıştır sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "2010'da bir satıcı "Kim bilir bu tahtta otururken kaç tane hikaye düşündü ve kaleme aldı" notuyla J. D. Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internetten satılığa çıkarmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: 2010'da bir satıcı "Kim bilir bu tahtta otururken kaç tane hikaye düşündü ve kaleme aldı" notuyla J. D. Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internetten satılığa çıkarmıştır

    A: Şezlongunu

    B: Sallanan koltuğunu

    C: Klozetini

    D: Tekerlekli sandalyesini

    Doğru cevap: C: Klozetini

    Haberler Magazin 2010'da bir satıcı J. D. Salinger'ın nesini 1 milyon dolara internetten satılığa çıkarmıştır?
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