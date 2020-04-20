Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi oyuncu aktörlük kariyerine başlamadan önce özel dedektif olarak çalışmıştır?

A: Sean Connery

B: Bruce Willis

C: Benedict Cumberbatch

D: Mel Gibson

Doğru cevap: B: Bruce Willis