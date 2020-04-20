Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi, ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangisi, ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir?

A: Franz Kafka-Şato

B: Niccolo Machiavelli-Prens

C: Lev Tolstoy-Hacı Murat

D: Thomas More-Ütopya

Doğru cevap: D: Thomas More-Ütopya