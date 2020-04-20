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    • 20.04.2020 21:31
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    • 20.04.2020 21:33
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    Hangisi, ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir?

    Hangisi, ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir? sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangisi, ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hangisi, ilk basımı yazarının ölümünden sonra yapılan bir kitap değildir?

    A: Franz Kafka-Şato

    B: Niccolo Machiavelli-Prens

    C: Lev Tolstoy-Hacı Murat

    D: Thomas More-Ütopya

    Doğru cevap: D: Thomas More-Ütopya

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