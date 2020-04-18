Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Hurşit'in ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Son bölümde Kasaplar, Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizdi ve vakit kaybetmeden harekete geçti. Ortalığın iyice karıştığı bölümün ardından EDHO 164. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tipi, Tufan ve Haşmet'in, Hızır'ı masadan yollamak için harekete geçtiği görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...