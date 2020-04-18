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    • Magazin
    • 18.04.2020 16:08
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    • 18.04.2020 16:08
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    En yakından gelen ihanet: . bölüm fragmanında Tipi ve Haşmet, Hızır'ı masadan yolluyor!

    ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamı saat 20.00'de 163. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Hurşit'in ölümü yürekleri dağladı. Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürdü. Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam acılı ve hızlı oldu. İşte . bölüm fragmanı...

    EDHO 164. bölüm fragmanında en yakın dostların ihaneti!

    Salı akşamlarına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Hurşit'in ölümü sevenlerini hüzne boğdu. Son bölümde Kasaplar, Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizdi ve vakit kaybetmeden harekete geçti. Ortalığın iyice karıştığı bölümün ardından EDHO 164. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tipi, Tufan ve Haşmet'in, Hızır'ı masadan yollamak için harekete geçtiği görülüyor. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

    HAŞMET'İN İNTİKAMI

    Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

    ÇAKIRBEYLİLER STRATEJİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

    Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir. Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar.

    KASAPLAR HAREKETE GEÇİYOR

    Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

    ACI KAYIP

    Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.
    Haberler Magazin En yakından gelen ihanet: EDHO 164. bölüm fragmanında Tipi ve Haşmet, Hızır'ı masadan yolluyor!
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