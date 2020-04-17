Yağmur Kıyamet Çiçeği televizyon ekranlarında ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. 2014 yılında vizyona giren film Show TV ekranlarında 23.15'ten itibaren yayınlandı. Engin Hepileri'nin Kazım Koyuncu'yu canlandırdığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filmiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Yağmur Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir? Yağmur Kıyamet Çiçeği konusu nedir? İşte merak edilen detaylar...
YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmidir. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.
OYUNCU KADROSU
Engin Hepileri- Kazım Koyuncu
Elena Viunova- Elena
Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu
Sait Genay- Halil
Serap Aksoy- Güllü
Ruhi Sarı- Saffet
Devrim Saltoğlu- Ahmet
Sevtap Özaltun- Seher
Settar Tanrıöğen- Erkan
Altan Erkekli- Cahit Koyuncu
Devrim Yakut- Saviye Koyuncu
Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit
Erkan Kolçak Köstendil- Şenol
YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU
Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.