Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.04.2020 23:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 23:56
    ABONE OL

    oyuncuları kimlerdir? nedir? İşte oyuncu kadrosu

    oyuncuları kimlerdir? Beyaz perdede büyük bir ilgiyle izlenen Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesi anlatılıyor. Filmi ekranları başında seyreden izleyiciler kimlerdir sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, nedir? İşte oyuncu kadrosu...

    Yağmur Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir?

    Yağmur Kıyamet Çiçeği televizyon ekranlarında ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. 2014 yılında vizyona giren film Show TV ekranlarında 23.15'ten itibaren yayınlandı. Engin Hepileri'nin Kazım Koyuncu'yu canlandırdığı Yağmur Kıyamet Çiçeği filmiyle ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Yağmur Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir? Yağmur Kıyamet Çiçeği konusu nedir? İşte merak edilen detaylar...

    YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmidir. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.

    OYUNCU KADROSU

    Engin Hepileri- Kazım Koyuncu
    Elena Viunova- Elena
    Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu
    Sait Genay- Halil
    Serap Aksoy- Güllü
    Ruhi Sarı- Saffet
    Devrim Saltoğlu- Ahmet
    Sevtap Özaltun- Seher
    Settar Tanrıöğen- Erkan
    Altan Erkekli- Cahit Koyuncu
    Devrim Yakut- Saviye Koyuncu
    Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit
    Erkan Kolçak Köstendil- Şenol

    YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU

    Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.
    Haberler Magazin Yağmur Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimlerdir? Yağmur Kıyamet Çiçeği konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri