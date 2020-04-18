One World konseri nasıl izlenir? One World: Together At Home konseri ne zaman? Konser verecek sanatçılar kim? Dünya çapında sanal ortamda konser deneyim ilk kez denenecek. Milyonlarca kişinin izleyeceği ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı One World: Together At Home bu gece yayınlanacak. Konserde birbirinden yıldız isimler şarkılarını seslendirecek. Peki; One World: Together At Home konseri ne zaman? One World konseri nasıl izlenir?
ONE WORLD KONSERİ NE ZAMAN?
Digiturk 1 no'lu beIN HD kanalında ekranlara gelecek bu özel konser, 19 Nisan cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03:00'den itibaren tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşacak.
Konser yayınına ek olarak, 18 Nisan Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak ve tam 6 saat boyunca çok özel görüntüleri izleyiciyle buluşturacak olan "One World: Together At Home – Digital Show", beIN CONNECT Canlı TV 1 no'lu kanalda ekranlara gelecek.
Bu özel etkinliğin Global Citizen Youtube kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.
43 ÜLKEDE YAYINLANACAK
Corona virüs salgınıyla mücadeleye destek kapsamında, One World: Together at Home etkinliğini Ortadoğu, Kuzey Afrika, Asya Pasifik, Fransa, Kuzey Amerika ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 bölgede canlı olarak yayımlayacak. 1985'te düzenlenen Live Aid'den bu yana görülen en büyük yıldızlar karması olacak konser, bu gece yarısından sonra, 19 Nisan Pazar 03.00'te (TSİ) Global Citizen'ın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube dahil pek çok platformdan izlenebilecek.
KİMLER KATILACAK?
Küratörlüğünü Lady Gaga'nın yapacağı One World: Together At Home özel yayınında, Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift ve Usher gibi özel isimler ekranlarda olacak.