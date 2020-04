One World konseri nasıl izlenir? One World: Together At Home konseri ne zaman? Konser verecek sanatçılar kim? Dünya çapında sanal ortamda konser deneyim ilk kez denenecek. Milyonlarca kişinin izleyeceği ve dünyaca ünlü sanatçıların sahne alacağı One World: Together At Home bu gece yayınlanacak. Konserde birbirinden yıldız isimler şarkılarını seslendirecek. Peki; One World: Together At Home konseri ne zaman? One World konseri nasıl izlenir?

ONE WORLD KONSERİ NE ZAMAN?

Digiturk 1 no'lu beIN HD kanalında ekranlara gelecek bu özel konser, 19 Nisan cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03:00'den itibaren tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşacak.

Konser yayınına ek olarak, 18 Nisan Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak ve tam 6 saat boyunca çok özel görüntüleri izleyiciyle buluşturacak olan "One World: Together At Home – Digital Show", beIN CONNECT Canlı TV 1 no'lu kanalda ekranlara gelecek.

Bu özel etkinliğin Global Citizen Youtube kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.